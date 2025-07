Milan, Furlani a Dubai: 100 milioni in cassa per rinforzare la squadra. E ora si stringe per il nuovo ds

E' stato un viaggio di lavoro produttivo quello di Giorgio Furlani a Dubai, come racconta La Gazzetta dello Sport. Qui, per giorni, l’amministratore delegato rossonero ha aggiornato i rapporti con i partner e individuato nuovi possibili settori di sviluppo. A livello aziendale il brand Milan funziona e l’appeal non ha risentito delle ultime difficoltà sportive: al contrario, il successo in Supercoppa (a Riad, Arabia) lo ha rilanciato. Due canali in cui il Milan ha corso a velocità diverse, con l’obiettivo di tornare ad allinearle al più presto: tutto ciò che il club incasserà dagli sponsor dell’area e in generale dall’attenzione e dal seguito che ha in Medio Oriente verrà reinvestito a livello sportivo, si legge sempre sulla Gazzetta dello Sport. Cioè sulla costruzione di una squadra più forte e competitiva.

A Dubai era stata ufficialmente rinnovata, due anni fa, la partnership con Emirates: scadenza posticipata al 2026. Ma alla compagnia aerea di bandiera dell’Emirato non basta: intende rimanere primo sponsor rossonero anche oltre, indicativamente per un ciclo di altri tre-cinque anni. Accordo che porterà nelle casse del Milan oltre trenta milioni all’anno (più di quanto porta oggi), dunque più di cento da qui al 2030. Proseguirà così il lungo rapporto di collaborazione: il binomio è nato nel settembre del 2007. L’ad Furlani ha fatto base nell’ufficio rossonero di Dubai: nel novembre 2023 il Milan è stato il primo club italiano a voler testimoniare la propria presenza fisica in Medio Oriente, regione considerata strategica per potenziare il marchio Milan nel mondo.

La visibilità del brand è stata un pilastro della strategia del Milan in Medio Oriente. Secondo gli ultimi dati forniti dai provider ufficiali di Business Intelligence della Serie A, dal sondaggio YouGov Global Fan Profiles e dalle metriche dell’audience televisiva di Nielsen Sport, il Milan si distingue come il club italiano più rilevante nell’area, con oltre 6 milioni di simpatizzanti. Il fascino del club è dimostrato anche dall’audience televisiva: durante la stagione 2023-24, il Milan ha registrato il più alto numero di spettatori complessivi nella regione del Medio Oriente e Nord Africa (Mena), con 25 milioni di telespettatori sintonizzati su tutte le competizioni. II seguito social è ugualmente consistente. Il Milan guarda anche alle nuove generazioni, con cui intende consolidare il legame. E, perché no, coltivare talenti che potranno esibirsi anche in Europa: lo sviluppo del progetto Academy è una priorità in tutto il Medio Oriente.

L’ad Furlani partito a inizio settimana è tornato in città ieri sera. Dalla prossima inizierà i colloqui con i candidati al ruolo di direttore sportivo, conclude La Gazzetta dello Sport.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui