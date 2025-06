Milan, Furlani: “Maignan aveva aperto a un club inglese. Pulisic? Niente fretta per il rinnovo"

Nel corso del media briefing organizzato dal Milan per presentare il nuovo progetto in vista della prossima stagione Giorgio Furlani ha risposto alle domande dei cronisti presenti anche sul tema dei rinnovi di contratto di alcuni big della rosa:

Sul processo che ha portato alla scelta di Tare:

"Il processo che ha portato alla scelta di Igli è stato in parte documentato da voi. È stato un processo lungo, come è giusto che sia in un'azienda quando si va a selezionare una persona in un ruolo fondamentale e centrale per il futuro della società. Quello che importa adesso è che sono convito che abbiamo fatto la scelta giusta, ed è quello che stiamo vedendo nel corso di questo mese".

Sul caso Maignan:

"C'è stato interesse da una società inglese, non è stato ritenuto dal punto di vista del club un interesse diciamo interessante. Mike è stato ed è un giocatore importante per il Milan, ed è stato anche molto corretto il suo agente. C'è stata apertura a questo interesse però allo stesso tempo c'è stato da parte loro un interesse, non una forzatura o una spinta, a rimanere al Milan. Poi nel futuro a medio-lungo termine chi vivrà vedrà".

Sul rinnovo di Pulisic:

"Christian ha ancora 3 anni di contratto con il Milan. Non c'è urgenza. Dal punto di vista della società e proprietà è un giocatore molto importante".