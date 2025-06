Milan, Furlani: "Non c'è la necessità di vendere un big. Rimpianto Conte? Gli errori son stati tanti. Tare? In settimana"

L'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida che vedrà i rossoneri affrontare il Monza nell'ultima giornata di campionato, ma con il traguardo di un piazzamento europeo già sfumato e in un clima di contestazione partito nel pomeriggio davanti a Casa Milan. L'ad milanista non si è sottratto alle critiche confermando la delusione del momento, ma ha rassicurato i tifosi sul prossimo mercato e sulla non necessità, nonostante i mancati introiti, di vendere ad ogni costo un big della rosa.

CONTESTAZIONE - "Tra i tifosi c'è grande rabbia e rammarico, sentimenti che abbiamo anche noi. Oggi si chiude la stagione, da domani ricominceremo subito in vista della prossima".

LE RAGIONI DEL FLOP - "Non ci può essere una ragione sola, siamo ben lontani dalle nostre aspettative. Da domani si riparte, ci sono diverse cose da sistemare perchè la prossima stagione non potrà essere come questa".

ANNUNCIO DI TARE? - "Settimana prossima sarà quella degli annunci. Abbiate un po' di pazienza. Se arriva lui? Continuo a dire di aspettare".

CESSIONE DI UN BIG NECESSARIA? - "Io mi focalizzerei su cosa serve per rinforzarci, perché ci sono stati degli errori anche nella pianificazione della rosa. Voglio specificare che per come siamo gestiti non c'è la necessità di vendere o fare dei sacrifici".

CONTE - "Complimenti a lu e al Conte per la vittoria del campionato. Gli errori che abbiamo fatto sono tanti, quindi non mi soffermerei solo su uno".

