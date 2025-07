Milan Futuro: Bonera verso l'esonero, in arrivo Oddo

Il Milan Futuro si appresta a cambiare allenatore. Massimo Oddo è pronto a prendere il posto di Daniele Bonera, ormai destinato all'esonero. Il tecnico abruzzese, che da giocatore ha vinto uno Scudetto, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per club in rossonero e la cui ultima esperienza risale al periodo aprile-giugno 2024 al Padova (in carriera ha allenato anche due volte il Pescara, Udinese, Crotone e Perugia), firmerà un contratto fino al prossimo 30 giugno, con opzione di rinnovo per un'altra stagione in caso di salvezza.

La seconda squadra rossonera viene da una sconfitta in casa per 3-2 contro il Pescara. Al vantaggio segnato da Camarda risponde Bentivegna su rigore. Nel secondo tempo Coubis riporta avanti i padroni di casa, raggiunti sul momentaneo pareggio da Brosco. Al 77' Bartesaghi viene espulso per doppia ammonizione e a tre minuti dal novantesimo Lancini completa la rimonta del Pescara, fissando il risultato sul 2-3.

Il Milan Futuro è in zona playout al terzultimo posto in classifica con 22 punti raccolti in 28 giornate di campionato nel girone B della Serie C, con 24 gol segnati e 44 subiti. Nel prossimo turno è in calendario la trasferta sul campo del Legnago Salus, ultimo a quota 19.

Bonera è alla sua prima esperienza da primo allenatore in questa stagione. Oddo ha già allenato Pescara, Udinese, Crotone, Perugia, Padova e Spal. Da calciatori entrambi hanno vestito la maglia del Milan.