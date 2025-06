Milan Futuro, Camarda regala un punto storico ma è Vos a rubare la scena: segnale per Fonseca

Il Milan Futuro di Bonera regala ai tifosi rossoneri un sorriso in un weekend caratterizzato dalla grande delusione per l’andamento della Prima squadra. Allo Speroni di Busto Arsizio arriva il primo, storico, punto in serie C per il piccolo Diavolo contro il neopromosso Carpi, ma potevano esserne tre se Cuenca non avesse fallito un’occasione gigantesca proprio all’ultimo minuto di respiro spedendo alto sopra la traversa con un colpo di testa a due passi dalla linea di porta. Il risultato rispecchia, tutto sommato, l’andamento della gara: prima frazione dove gli ospiti si fanno preferite e trovano il vantaggio al minuto 17 con Zagnoni che batte grazie a un bel colpo di testa. La ripresa vede Jiménez e compagni spingere forte mettendo in mostra un ottimo calcio. Il gol del pari, meritato, arriva al 68’ con Camarda perfetto nell’esecuzione dagli undici metri per il primo gol in campionato.

CAMARDA OSSERVATO SPECIALE - I passi avanti sul piano del gioco e dell’intensità rispetto alla prima uscita contro l’Entella sono parsi abbastanza evidenti. Il Milan Futuro ha qualità importanti dal punto di vista tecnico ma deve ancora sopperire a un passo evidente divario con gli avversari sul piano fisico. Jiménez è sicuramente quello che soffre di meno da questo punto di vista, discorso diverso per capitan Zeroli che ha trovato più difficoltà nel trovare continuità all’interno dei 90’ di gioco. L’osservato speciale resta sempre Camarda e sarà così per ogni partita. Più dagli avverarsi che da tifosi e giornalisti: Francesco ha lavorato molto per la squadra, prendendo tante botte ma non riuscendo mai a farsi pericoloso. Basta una mezza occasione per accendersi e determinare come in occasione dell’azione del rigore da lui procurato e realizzato brillantemente.

VOS IMPATTANTE - Sono bastati 45 minuti nella ripresa a Vos per far capire di che pasta è fatto. Forza fisica straripante per il classe 2005 olandese arrivato dall’Ajax per circa 5 milioni tra base fissa e bonus: la sensazione vedendolo giocare è quella di un ragazzo che con la C non c’entra nulla. Silvano è solido in fase di transizione e molto bravo nel rompere le linee avversarie. Il programma del Milan era quello di concedergli un paio di mesi con il Futuro per ambientarsi per poi passare in Prima Squadra, ma Vos può bruciare i tempi.