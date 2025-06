Milan Futuro, conferma per Oddo: pronto il rinnovo fino al 2027

Il Milan Futuro conferma Massimo Oddo. Nonostante la clamorosa retrocessione in Serie D della seconda squadra rossonera, la dirigenza del club di via Aldo Rossi ha deciso di proseguire con il tecnico di Pescara.

Come riferito da Sky Sport è, infatti, pronto il rinnovo di contratto per altre due stagioni per Oddo, che potrà quindi continuare a lavorare con il Milan Futuro anche nei dilettanti. Dopo le esperienze sulle panchine di Padova, Pescara, Crotone, SPAL, Perugia e Udinese, Oddo prosegue la sua carriera da tecnico.