Milan Futuro in Serie D? Cosa succede con i contratti dei giocatori

L'imperativo è chiaro: salvare il futuro. Anzi, il Milan futuro e il suo progetto da 12 milioni di euro. I giovani rossoneri hanno mostrato grandi segnali di crescita nella determinazione e malizia che vanno messi in campo contro avversari certamente più esperti. Con Massimo Oddo la squadra è in netta crescita ma il processo è iniziato con colpevole ritardo avendo insistito su principi, gestionali e tecnici, che non stavano portando i risultati. Risultato? Play-out con il fattore campo a sfavore, e quindi un solo risultato utile su tre, contro la Spal nonostante lo sforzo profuso negli ultimi due mesi. Nella regular seasoni rossoneri hanno vinto sia all'andata che al ritorno contro gli estensi ma negli spareggi si azzera tutto e gli avversari avranno dietro di loro il peso di una tifoseria calorosa oltre di una storia importante negli ultimi 10 anni.

DELUSIONE - La partita pareggiata contro una Vis Pesaro scesa in campo al Chinetti con le riserve ha avuto una sola notizia positiva: Davide Bartesaghi ha raggiunto la presenza numero 25 in distinta e sarà dunque convocabile a differenza dei sue compagni Francesco Camarda e Alex Jimenez. La delusione del campo si mischia con la soddisfazione di aver preparato questi tre ragazzi per la Prima Squadra oltre agli esordi in serie A di Omoregbe e Liberali oltre a un Zeroli ceduto in prestito a Monza dove ha trovato minuti e dimostrato di valere la categoria.

INGAGGI TOP E RISCHIO SERIE D - Oddo è un allenatore di grande personalità ed esperienza tanto da poter risultare un fattore in queste due partite che valgono la vita sportiva del progetto. L'intima convinzione di potercela fare esiste eccome ma in caso di serie D per il Milan Futuro esiste il rischio di un bagno di sangue ( in attesa degli eventuali ripescaggi). A differenza delle altre retrocesse i contratti in essere sarebbero ancora validi. Per esempio i 350 mila lordi di Magrassi e Bonera (fino al 2026 ndr), o i 300 mila lordi di capitan Camporese. Ecco un motivo in più per dare tutto nelle ultime due recite della prima stagione tra i pro del Milan Futuro.