L’incubo è diventato realtà: il Milan Futuro è retrocesso in Serie D dopo aver perso 2-0 sul campo della Spal. Cosa succede adesso? Grazie al nuovo regolamento può dare continuità al neonato progetto sportivo senza perdere il titolo. Dalla stagione 2024-2025, la FIGC ha introdotto una nuova norma riguardante le cosiddette squadre “B” (le seconde squadre dei club di Serie A): in caso di retrocessione diretta o sconfitta nei playout, le squadre Under 23 retrocedono regolarmente nei dilettanti, senza più essere cancellate come avveniva nelle passate stagioni. In passato, infatti, una seconda squadra retrocessa avrebbe dovuto avviare una nuova iscrizione o sperare in un ripescaggio, ma oggi il regolamento è cambiato: la retrocessione in Serie D non comporta la cancellazione.

DUE STRADE - Ora il Milan ha davanti due strade: la prima via porterà a disputare il prossimo campionato in una categoria non professionalità senza cambiare la missione. Proseguirà il lavoro di sviluppo dei giovani talenti, molti dei quali già visti anche con l’ex Stefano Pioli in Serie A: profili come Bartesaghi, Jimenez e il baby fenomeno Camarda. Con ogni probabilità senza Jovan Kirovski: il dirigente americano ha mostrato di non essere pronto per questo tipo di progetto.

SPERANZA RIPESCAGGIO -La certezza è che il Milan Futuro non vuole perdere il titolo sportivo e quindi non rinuncerà a disputare il campionato di Serie D. C’è una speranza, poco da Milan, legata al ripescaggio, ovvero la seconda via che si può percorrere. Le squadre Under 23 sono ben posizionate nella graduatoria e per il club rossonero esistono delle possibilità concrete. Prima del neonato progetto rossonero, c’è comunque quello dell’Inter che presenterà la domanda d’iscrizione al prossimo campionato di serie C della propria seconda squadra.