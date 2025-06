Milan Futuro, Magrassi non basta: Kirovski mette le ali a Bonera, la situazione

Il pareggio ottenuto domenica scorsa sul campo del Carpi vale una conferma: Il Milan Futuro sta crescendo sotto ogni punto di vista. La squadra allenata da Daniele Bonera ora è più ordinata in campo, "cattiva" quando serve, attenta ai dettagli. Ma per risalire la classifica dalla penultima posizione della graduatoria serve altro che la dirigenza ha individuato alla voce rinforzi sul mercato.

DUE ESTERNI - L'arrivo di Andrea Magrassi, nome anticipato dalla nostra redazione, non sarà l'unico per quanto concerne il reparto offensivo: Jovan Kirovski è al lavoro per due esterni offensivi. Una priorità assoluta per il Milan Futuro. I nomi sul quale la dirigenza rossonera sta lavorando sono principalmente due: il classe 2003 Mohamed Alì Zoma dell'Albinoleffe piace tantissimo ma va superata la resistenza del club lombardo, e Davide Lamesta, classe 2000 del Benevento.

OBIETTIVO CENTRALE- Oltre ai due esterni offensivi Levan Kirovski sta sondando il mercato anche per un nuovo difensore centrale: sfumato Giuliano Laezza ( andrà al Trapani dal Vicenza). occhi soprattutto nel campionato croato alla ricerca di profili futuribili.