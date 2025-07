Una vittoria importante che può risultare decisiva ai fini del discorso salvezza: il Milan Futuro centra uno strepitoso successo casalingo contro la Ternana – seconda in classifica -, un 1-0 firmato dalla zampata decisiva di Ettore Quirini e che riaccende i discorsi salvezza nel Girone B di Serie C, oltre a regalare in contemporanea la matematica promozione alla Virtus Entella – a quattro anni di distanza dall’ultima volta -. Una prova di maturità assoluta per l’Under 23 guidata da Massimo Oddo che ora si trova davvero a un passo – salendo a quota 33 punti – dalla disputa sicura dei playout.

LA SPERANZA PER LA SALVEZZA DIRETTA - A due partite dal termine del campionato, l'Ascoli sestultimo è a quota 39, distante 6 punti, ma avanti per gli scontri diretti, mentre il Campobasso è salvo a 40. L'unica chance per i rossoneri per la salvezza diretta consiste nell'esclusione della Lucchese dal campionato, per il mancato pagamento degli stipendi e l'istanza di fallimento, e nell'avere più di 8 punti di vantaggio sulla penultima, di modo che i playout non si disputerebbero (al momento il Legnago Salus è a -8, a quota 25). I rossoneri sono attualmente quartultimi a due giornata dal termine: in questo momento si giocherebbero i play out contro la SPAL,

TERZO SUCCESSO CONSECUTIVO – Quella di oggi è stata una sfida davvero a viso aperto fra le due formazioni, distanti in classifica e con obiettivi profondamente diversi. Il Milan Futuro parte con grande aggressività, cercando un gioco maggiormente in verticale e basato sulle ripartenze veloci a ogni occasione utile. La Ternana prova a imporre il proprio gioco con il passare dei minuti, aumentando i giri del motore e la pressione nei confronti della squadra di Oddo. La formazione di Liverani sfiora il vantaggio in un paio di occasioni, ma Nava non si fa trovare impreparato. Sembra una classica partita del Milan Futuro, ma il tecnico Massimo Oddo trova i giusti spiragli nella testa dei propri ragazzi, aizzando la squadra ad alzare il ritmo e il baricentro. E i giovani rossoneri recepiscono immediatamente il messaggio e sfiorano il vantaggio prima con Ianesi e poi con Sandri. Una rete dell’1-0 che, con insistenza, alla fine arriva grazie alla grande giocata di Camarda: taglio del classe 2008 che viene premiato, il numero 9 trova un ottimo traversone in mezzo su cui si fionda Quirini che di testa non lascia scampo alla retroguardia della Ternana. Nella ripresa, Liverani prova a invertire la rotta della partita, ma quest’oggi Nava è assolutamente insuperabile, compiendo prima un vero e proprio miracolo sulla girata di Curcio e poi parando un tiro dal dischetto a Cicerelli. Una prova sensazionale dell’estremo difensore dei meneghini che mette nero su bianco la propria firma sull’impresa del Milan Futuro, che centra la terza vittoria consecutiva in campionato.

TUTTO PIU’ FACILE CON CAMARDA – Vien logico pensare che avere a disposizione un talento così brillante come Camarda – la cui condizione fisico-atletica è in evidente e costante crescita – renda davvero ogni situazione molto più semplice. Anche oggi, il classe 2008 ha lottato su ogni pallone nella sua ora di gara e riscrivendo le sorti del Milan Futuro mettendo a referto un assist che può risultare determinante per una possibile conquista della salvezza, anche solo nella post-season ( periodo in cui Camarda non sarà a disposizione, eventualmente di Oddo a causa del regolamento della Serie C ). Vien da chiedersi, inoltre, se questa sin dall’inizio non fosse la gestione corretta del 16enne attaccante milanese: dopo un lungo periodo in prima squadra – in cui ha raccolto 189’ e ha dato segnali importanti per la sua crescita futura -, ora Camarda (dalla sfida contro il Pescara in poi) sta ritrovando quella giusta continuità che a un ragazzo di 16 anni serve come il pane. I risultati, al di là dei due goal e dell’assist odierno, sono sotto gli occhi di tutti. Oddo sta avendo un ruolo di assoluto impatto nello sviluppo di Camarda, il cui destino sarà comunque quello del numero 9 del Futuro del Milan, ma che ora è giusto che si prenda il proprio spazio e tempo in un campionato dove possa crescere e maturare ancora, all’interno di un progetto – la seconda squadra – che era stato cucito su misura anche per lui.