Milan, futuro rimandato per Theo Hernandez: c'è il rischio di un Tonali-bis

Gli Europei, poi il mercato. Theo Hernandez ha raggiunto ieri il ritiro della Francia a Clairefontaine, di rientro dall'Australia dove il Milan ha giocato un test amichevole contro la Roma. Stanco e sorridente, il terzino si è messo subito a disposizione di Deschamps, che lo considera un punto fermo di una squadra che in Germania viene considerata la favorita numero uno. Testa al campo, ora contano gli Europei, ci sarà tempo per parlare del suo futuro. Che al momento ha tanti, troppi punti di domanda.

La situazione non è semplice, l'ex Real Madrid per rinnovare il contratto in scadenza nel 2026 chiede un ingaggio di 8 milioni di euro netti, in linea con quello di Leao. Anche perchè dall'estero sono molti i club che pensano a lui. Su tutti Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester City, che aveva già fatto un tentativo la scorsa estate. Un interesse che non si è trasformato in un'offerta perché il francese ha fermato sul nascere ogni tipo di trattativa. Voleva restare al Milan e il Milan, dopo l'addio di Tonali, volato in Inghilterra al Newcastle, non aveva intenzione di sacrificare un altro big.

Quest'anno la musica potrebbe cambiare, il Milan in questi giorni non si è affrettato a togliere il suo vice capitano, che in rossonero ha totalizzato

29 gol e 39 assist in 213 partite, dal mercato, di fatto lo considera cedibile, sacrificabile, ma solo di fronte all'offerta giusta. Esattamente come successo con Tonali un'estate fa. Di fatto chi vuole l'ex Alaves deve mettere sul piatto una cifra vicina a 80 milioni. Il Milan tornerà presto a parlare con il suo entourage: nulla è stato deciso, nessuna opzione va esclusa. Sullo sfondo c'è soprattutto il Bayern, che in caso di addio di Davies lo ha messo in cima alla lista dei desideri.