Milan Futuro umiliato 5-1 dalla Torres: riflessioni in corso su Bonera

Troppa Torres per questo Milan Futuro: i ragazzi di Daniele Bonera cadono rovinosamente al Felice Chinetti di Solbiate Arno e incassano la peggior sconfitta della stagione. La formazione sarda si impone, infatti, con un netto 5-1 sui rossoneri, privi di giocatori del calibro di Camarda, Zeroli e Jimenez.

Il Milan la perde dopo pochi istanti dal calcio d'inizio, con la Torres che trova un uno-due istantaneo nel giro di due minuti, che porta le firme di Fischnaller e Varela Djamanca. Il tris arriva al 14' grazie alla rete di Mastinu, con la difesa del Diavolo in grande difficoltà.

Passa un quarto d'ora e arriva anche il quarto gol dei sardi, grazie ancora a Mastinu che sfrutta una sciocchezza di Hodzic. Nella ripresa, poi, il copione è lo stesso del primo, con il Milan in balia della Torres. All'86', però, arriva il gol della bandiera dei rossoneri, che vanno a segno con Magrassi. Prima del fischio finale c'è, poi, spazio per il quinto centro dei sardi targato Casini.

Dopo 22 partite giocate, il Milan Futuro si trova momentaneamente al 18esimo posto della classifica del girone B di Serie C e il rischio di una possibile retrocessione resta dietro l'angolo. Sono, quindi, ore di riflessionein casa Milan per quanto concerne il futuro di Daniele Bonera.