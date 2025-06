Milan, Gabbia: "Giusto che resti qui solo chi vuole davvero rimanere"

Il Milan chiude una stagione altamente deludente con la vittoria contro il Monza a San Siro nell'ultima giornata di Serie A, nel pieno della forte contestazione dei tifosi che ora chiedono una svolta in vista della prossima stagione.

Dopo la partita, il difensore rossonero Matteo Gabbia ha parlato a SportMediaset soffermandosi anche sui possibili addii in rosa durante l'estate: le sue dichiarazioni.

L'ATMOSFERA A SAN SIRO - "Un po' come ci aspettavamo, abbiamo letto quello che la Curva stava preparando. Siamo dispiaciuti di come si è conclusa la stagione, il risultato oggi è l'ultima cosa. Quando si arriva che il clima allo stadio è questo vuol dire che la stagione non è stata positiva. Lo sappiamo, ci dispiace. L'unica possibilità adesso è il cercare di ripartire il prima possibile l'anno prossimo con la testa attaccata, uniti come squadra per raggiungere degli obiettivi che ci prefissiamo a inizio anno".

GLI ERRORI COMMESSI - "Gli errori li sappiamo nello spogliatoio. Giusto che tra di noi abbiamo parlato tanto e l'anno prossimo riusciamo a mettere in atto dei cambiamenti nel nostro gruppo, tuti dobbiamo mettere qualcosa in più io in primis, serve fare meglio. Serve davvero un'unione di squadra che faccia superare le difficoltà che ci sono in tutte le stagioni e tutte le squadre".

L'ARRIVO DI UN NUOVO DIRETTORE SPORTIVO - "Non sono io che devo dire quello che manca e che non c'è. lo sono qui come giocatore, devo cercare di fare al meglio possibile il mio lavoro. Poi onestamente a noi non è mai mancato nulla, è giusto che noi pensiamo a quello che dobbiamo fare meglio in campo, questa deve essere la nostra priorità. Qui al Milan non ci manca mai niente. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, focalizzarci sul campo e fare molto meglio di quest'anno".

I POSSIBILI ADDII IN ESTATE - "Io questa voglia di fuga non l'ho vista in nessun giocatore, tutti si sono messi a disposizione fino alla fine anche nelle difficoltà. Penso sia giusto che rimanga qui chi davvero vuole rimanere. Non ho visto nessuno che vuole andare via ma comunque è importante che chi rimane qua dia l'anima e non abbia altro in testa, ma solo il Milan, e si concentri a fare il meglio possibile in campo e a Milanello ogni settimana".