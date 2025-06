Milan, Gabbia: "Tanta delusione, difficile trovare le parole giuste. La gomitata di Beukema? Episodio chiaro"

Il Milan perde contro il Bologna nella finale di Coppa Italia e vede andare in frantumi non solo la possibilità di alzare il secondo trofeo stagionale, ma anche di assicurarsi la partecipazione alla prossima UEFA Europa League. Restano ora due partite in campionato per chiudere una stagione deludente e provare a strappare mediante il campionato un pass per le coppe europee.

Al termine della partita Matteo Gabbia, difensore rossonero, è intervenuto a Mediaset: le sue dichiarazioni.

IL MILAN HA FATTO TROPPO POCO? - "Sì, siamo delusi di come è andata la partita. E' difficile trovare le parole giuste. C’è tanta delusione, rammarico, è una stagione che è stata negativa per noi. E' stata una brutta serata che poteva essere bella se fossimo riusciti a fare meglio".

DUE PARTITE PER SPERARE NELL'EUROPA - "In questo momento di energia ce n’è poca, abbiamo messo quello che avevamo nel campo ma non è bastato. Abbiamo due partite per chiudere con dignità e orgoglio. Poi una volta finita la stagione tireremo le somme, ad oggi è innegabile. Non si può dire che è una stagione positiva".

DIFFICOLTA' IN USCITA - "Sappiamo che il Bologna pressa molto uomo su uomo, non crea difficoltà solo noi ma ha messo in difficoltà anche le migliori squadre. Potevamo e dovevamo fare meglio. In questi casi bisogna avere anche la forza di dire bravi agli altri".

LA GOMITATA DI BEUKEMA - "Non voglio commentare, in questo momento è superfluo, c'è poco da aggiungere. E' la prima volta che lo rivedo, ma penso sia abbastanza chiaro. In questo momento non conta nulla, dovevamo pensare meglio alle cose di campo. E' inutile che aggiunga qualcosa io, ma non toglie che dovevamo far meglio in partita ed è una delusione non tornare a Milano con la coppa".