Redazione Calciomercato 06 lug 2025 , 20:54 Ultimi aggiornamenti: 06 lug 2025, 20:54

Milan, Gimenez: "Ho parlato con la dirigenza e lo staff: l'idea è che io rimanga. Voglio dimostrare il meglio"

Santiago Gimenez vuole rimanere al Milan: le parole dell'attaccante prima della finale della Concacaf Gold Cup tra Messico e USA

Santiago Gimenez ha voglia di dimostrare il suo valore al Milan. L'attaccante messicano, che si appresta a giocare la finale della Concacaf Gold Cup con la sua Nazionale contro gli USA, ha parlato del suo futuro in rossonero in conferenza stampa. RIMANGO - "A Milano mi sento a casa, sto vivendo un sogno, ringrazio Dio per darmi la possibilità di essere in una squadra così grande come il Milan. Credo che siano usciti molti rumor sul fatto che sarei potuto partire, ma io sto molto bene lì. Ho parlato con la dirigenza, con lo staff tecnico, e l’idea è che io resti. Cercherò di mostrare la mia versione migliore, perché non voglio sprecare un’opportunità come questa".