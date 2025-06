Milan, Gimenez non ci sarà a inizio raduno: Allegri spinge per un 9 dal mercato

Almeno un colpo per reparto, in alcune zone anche due, ma la rivoluzione del Milan iniziata con la doppia scelta che ha portato in rossonero sia Igli Tare come nuovo direttore sportivo, che un allenatore esperto come Massimiliano Allegri in panchina, è in pieno sviluppo. Priorità a centrocampo, poi all'erede di Theo Hernandez, ma c'è un settore che per il tecnico ex-Juventus è di vitale importanza per come ha in mente di impostare la squadra e in cui continua a spingere per ottenere un rinforzo di alto livello: il centro dell'attacco.



GIMENEZ -Allegri ha bisogno di valutare Santiago Gimenez sul campo di allenamento. Per caratteristiche tecniche, e per come ha avuto modo di seguirlo in azione nella passata stagione, per l'allenatore livornese il centravanti messicano non si sposa al 100% con la sua idea di centravanti. Allegri vorrebbe un attaccante capace di venire incontro in costruzione, ma anche di andare velocemente ad occupare l'area di rigore.

NON CI SARÀ A INIZIO RITIRO -Gimenez è più un finalizzatore, serpentesco se innescato, ma che, almeno nella testa dell'allenatore, fatica a cucire il gioco in uscita dal basso. Non c'è pregiudizio, ovviamente, e l'esborso da oltre 30 milioni fatto a gennaio non può essere dilapidato, ma Allegri ha bisogno di vederlo all'opera dal vivo per capire. L'ex-Feyenoord non ci sarà tuttavia ad inizio ritiro poiché è ancora impegnato nella Gold Cup col suo Messico (è ai quarti contro l'Arabia Saudita e la finale è in programma il 6 luglio, un giorno prima dell'inizio del raduno rossonero) e poi usufruirà del giusto periodo di vacanze.

UN 9 DAL MERCATO - Ad inizio stagione, quindi, Allegri si ritroverà a lavorare senza un 9 puro e, anche per questo, sta cercando di spingere per ottenere un colpo dal mercato anche in quel reparto. Senza fretta, perché il budget dovrà essere piazzato altrove, ma con diverse piste che sono già state aperte. Quella che porta a Dusan Vlahovic resta la più importante, Darwin Nunez col tempo sembra sempre più vicino al Napoli e il margine di manovra sta diminuendo. Piacciono Lucca e Retegui, a costi differenti e differentemente accessibili, ma se Gimenez riuscirà a convincere Allegri i nomi potrebbero essere anche meno altisonanti.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui