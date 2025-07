Milan, Gimenez segna e può far scattare il primo bonus col Feyenoord. Retroscena sul Tottenham

Santiago Gimenez ha iniziato con il piede giusto la sua esperienza al Milan con 2 gol realizzati in serie A in 127 minuti giocati e che hanno portato in dote 6 punti per la classifica del Diavolo. Per Zlatan Ibrahimovic il messicano é un killer dell’area di rigore mentre nelle tv si cerca il paragone giusto tra Christian Vieri e Mauro Icardi. Il Bebote non ama questi tipi di accostamenti, convinto che Dio abbia disegnato un percorso unico per lui. Un percorso sognato quando era bambino con la maglia rossonera addosso e coronato dopo una lunga trattativa tra il Milan e il Feyenoord durata la bellezza di sette mesi.

Ascolta "Milan, Gimenez segna e può già far scattare il primo bonus col Feyenoord" su Spreaker.

NO AL TOTTENHAM - Sulla totale priorità accordata da Gimenez al Milan nel mercato di gennaio si è scritto tanto. Santi aveva chiesto alla sua agente, Rafaela Pimenta, di fare il possibile e l’impossibile per chiudere l’affare tra il Feyenoord e la società di via Aldo Rossi. Ci aveva provato il Tottenham negli ultimissimi giorni di mercato, alla ricerca di un attaccante che potesse risolvere i problemi offensivi evidenziati nella prima parte di stagione. Ma dal centravanti messicano non sono arrivate aperture perché aveva già dato la sua parola a Ibrahimovic e così gli Spurs si sono dovuti accontentare del giovane talento francese Mathys Tel, arrivato in prestito dal Bayern Monaco.

LA STRUTTURA DEI BONUS - Tra Feyenoord e Milan la negoziazione per Gimenez è stata complessa ma non così difficile perché entrambi i club erano convinti di fare questo tipo di operazione. Furlani ha prima risolto la questione tra Feyenoord e Cruz Azul ( che aveva diritto a una percentuale sulla futura rivendita del Bebote) cedendo al club messicano Luka Romero a 3,5 milioni, ovvero la metà della cifra che era stata concordata con l’Atlas di Guadalajara. Nella seconda parte della trattativa il CEO Rossonero ha chiuso con il club olandese per 28,5 milioni di base fissa più una serie di bonus per arrivare a un massimo di 35 milioni più una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione una parte dei bonus sono legati a tre obiettivi di squadra: una quota importante in caso di piazzamento tra le prime quattro posizioni della classifica in serie A, meno onerosi per l’eventuale vittoria della Champions League o della coppa Italia. Sicuramente interessanti anche quelli legati al rendimento del classe 2001 perché è previsto un bonus da più di un milione in caso di raggiungimento della doppia cifra tra tutte le competizioni. Gimenez è già a quota 2 reti e il Milan sarà sicuramente felice di pagare questa clausola al Feyenoord.