Milan, gira e rigira ci pensa sempre Pulisic: il genio più regolare che ci sia

"Fastasista razionale", lo aveva definito Pierluigi Pardo ai microfoni di 1vs1. Una definizione basata su un ossimoro che spiega però alla perfezione tutto ciò che è e sa essere Christian Pulisic. In una squadra le cui luci della ribalta sono sempre appannaggio di altri giocatori, alla fine della fiera il più decisivo, da ormai un anno e mezzo, è praticamente sempre lui. Un esterno d'attacco in grado di fare il trequartista puro, l'attaccante, l'ala: insomma, tutto. Un calciatore con una lucidità nei trenta metri finali comune a pochi.

Anche a, quando tutti si aspettavano le magie dinel primo tempo o l'impatto devastante dinella ripresa,Sì, lo sappiamo, Leao e Gimenez hanno messo la firma sui due goal decisivi, ma entrambe le azioni sono nate da. Il cross soltanto da spingere in rete per Leao è l'essenza della, probabilmente la principale dote dell'americano. L'assist per il primo goal italiano di Gimenez, invece, è la perfetta sintesi dellae delladi gioco del numero 11 rossonero, sempre in grado di fare la giocata giusta nel momento giusto.

"Genio e regolatezza", mi era venuto in mente proprio a corollario del concetto di fantasista razionale. Una definizione, anch'essa all'apparenza paradossale, ma che sintetizza l'anomalia assoluta di Christian Pulisic, un giocatore geniale che però non vive di lampi e ombre, ma sa dare continuità di rendimento non soltanto nell'arco di una stagione, ma anche all'interno della singola partita. E tra un Rafa Leao, un Theo Hernandez, un Giroud, un Morata, un Gimenez, un Joao Felix e un Abraham, alla fine a tenere dritta la barra al Milan è sempre lui, il fantasista razionale più continuo che ci sia.