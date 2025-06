Milan, gli agenti di Emerson Royal nella sede del Betis Siviglia: cosa filtra sul futuro

Novità importante per il Milan proprio dell’ultima ora: Elvis Garcia e Stefano Castagna, agenti di Emerson Royal, sono arrivati nella sede del Betis Siviglia per parlare di un possibile ritorno in bianco verde del terzino brasiliano dopo l’ottima esperienza dal 2019 al 2021.



Nella scorsa ha collezionato 17 presenze al Milan fino all’infortunio partito a metà gennaio contro il Girona in Champions League che lo ha costretto a stare fuori per 4 mesi.

RISCHIO PRESTITO - Il Milan per Emerson aveva investito ben 15 milioni di base fissa più 3 di bonus per strapparlo al Tottenham. Ora il club rossonero non può permettersi di registrare un segno meno a una eventuale cessione dopo appena 12 mesi. Il rischio è quello di dover valutare solo una cessione a titolo temporaneo ma nelle prossime ore ne sapremo di più sull’incontro con il Betis Siviglia.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui