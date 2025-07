Milan, grande investimento sull'attaccante: Nunez è il sogno, Retegui il profilo che piace di più ad Allegri

Allegri ha chiesto uno sforzo importante al Milan: vuole un attaccante alla Giroud. Non ci sarà spazio per scommesse: i candidati alla maglia numero 9

Le idee in casa Milan non mancano e sembrano anche essere piuttosto chiare. Se non si tratta di una vera e propria rivoluzione concettuale poco ci manca, il Diavolo cambierà pelle nella prossima stagione. Il focus in entrata è tutto su Jashari, gioiellino del Bruges, e poi Tare andrà alla ricerca di un paio di innesti sulle corsie laterali. L'attesa maggiore, però, è rivolta al grande attaccante che il Milan intende regalare al tecnico livornese per provare a puntare alla seconda stella fin da subito.

FUOCO LENTO - Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il Milan ha deciso di destinare gran parte del budget sul nuovo numero 9: Allegri non si fida completamente del messicano Gimenez e ha chiesto di intervenire sul mercato. L'idea è quella di inserire in rosa un profilo alla Giroud ovvero un centravanti d'area di rigore, forte fisicamente e che sappia lavorare per la squadra. Salvo occasioni improvvise, il tema attaccante diventerà più caldo solo a fine mese.

RISCHIO RETEGUI - Dall'Arabia Saudita sta partendo in queste ore l'assalto a Mateo Retegui. Per il capocannoniere del campionato scorso - ha chiuso la classifica marcatori con 25 goal - si è fatto avanti l'Al-Qadsiah:il club arabo ha messo sul tavolo un'offerta da 40 milioni di euro per l'Atalanta e un contratto da 15 milioni netti per l'attaccante. Particolarmente attento allo sviluppo di questa trattativa è il Milan: Mateo piace molto ad Allegri ed era stato oggetto di diversi incontri tra il suo entourage e Igli Tare. In caso di fumata nera è prevedibile un tentativo da parte del club rossonero.

SOGNO NUNEZ - Darwin Nunez è in uscita dal Liverpool e potrebbe giocare in Italia nella prossima stagione: il Napoli è in trattativa da mesi e rimane, anche, il vero sogno proibito del Milan. L'attaccante uruguaiano ha affidato la sua procura a Fali Ramadani, agente abbastanza vicino alla dirigenza rossonera. La pista, allo stato attuale, sembra molto difficile ma Tare è attento sul forte centravanti ex Benfica.

LE ALTERNATIVE - Negli ultimi giorni la pista che porta a Vlahovic ha perso consistenza ma non è uscita completamente dai radar del club di via Aldo Rossi. Non arrivano conferme sul nome di Mitrovic dell'Al Hilal mentre Lucca dell'Udinese resta un profilo gradito anche se la valutazione da 40 milioni fatta dall'Udinese è considerata eccessiva dal Milan. Moncada lavora su diversi profili tra Ligue 1 e Olanda per trovare quello giusto da proporre al gruppo di lavoro.