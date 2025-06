Milan, Guardiola vuole Reijnders entro inizio giugno: a 75 milioni di euro l'affare può andare in porto

è stato per distacco il miglior giocatore di questa disastrata stagione del Milan. Poche settimane fa, a un anno e mezzo dal suo sbarco a Milano, il centrocampista. Un segnale di fiducia per un giocatore tanto richiesto sul mercato ma anche una mossa strategica perché oggi il club rossonero ha la possibilità di cedere il giocatore alle sue condizioni considerando il contratto lungo. Il Milan, salvo clamorosi risultati nelle ultime due giornate di campionato, è fuori dalla Champions League e questo rappresenta un forte danno economico e un danno di immagine decisamente forte, dal momento che perdi appeal in sede di mercato e soprattutto anche tra i giocatori più importanti della rosa che, in presenza di offerte importanti, potrebbero vacillare.

PRESSING TOTALE - La minaccia del Manchester City spaventa i tifosi rossoneri. Pep Guardiola ha messo nel mirino Reijnders e ha già pronta l'offensiva per portarlo a Manchester. I primi contatti con il Milan sono già andati in scena, i Citizens hanno già manifestato la loro forte intenzione di acquistare l'ex AZ Alkmaar nella prossima stagione. Il pressing degli inglesi è già forte e diventerà totale al fischio finale di Milan-Monza, ultima partita di questo campionato. Al 30 giugno 2025 il valore Tijjani a bilancio sarà sceso a quota 12,3 milioni.

75 PREZZO GIUSTO - Tijjani è molto legato al club rossonero e fin qui non ha mai manifestato la volontà di andare via. Chiaramente il forte interessamento del Manchester City non lo può lasciare indifferente e va capita quanta disponibilità verrà accordata dal ragazzo a questo trasferimento potenziale. Il Manchester City è pronto a mettere sul piatto 70 milioni ma soprattutto è pronta a fare l'offerta a giugno nella finestra utile per il Mondiale per Club. La sensazione quella di un Milan tentato dalle proposte degli inglesi e che ha 75/80 bonus compresi si può trovare un'intesa definitiva. Sono giorni caldi non solo per il futuro del club rossonero ma anche per quello di Reijnders.