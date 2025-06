Milan, Guidi può sorridere: con Comotto, Camarda è Ibrahimovic Jr arriverà in fondo alla Youth League

Se il buongiorno si vede dal mattino il Milan sarà protagonista anche in questa nuova versione della Youth League. La prima partita contro il Liverpool al Puma House of Football ha messo in mostra una squadra organizzata, piena di talento e che ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo. Gli inglesi possono ringraziare il palo e la fortuna che hanno permesso loro di uscire dal campo con un punto in più rispetto a quello che avrebbero meritato.

COMOTTO ILLUMINA -Federico Guidi può guardare il bicchiere mezzo pieno nonostante il Milan non sia andato oltre lo 0-0 contro il Liverpool. Soprattutto nella seconda frazione di gara i giovani rossoneri hanno costretto i Reds a difendersi con 10 uomini nella propria metà campo. La proposta di gioco del giovane Diavolo ha permesso agli attaccanti di andare al tiro in diverse occasioni: Camarda ha centrato il legno con un colpo di testa in controtempo al 60’, il portiere ospite Misciur ha salvato i suoi con un intervento miracoloso su Bonomi a 5 minuti dalla fine. A illuminare è sempre Christian Comotto, un autentico gioiellino. Piace, tanto, per diversi aspetti: ha personalità, calcia con entrambi i piedi, lega i reparti di centrocampo e attacco.

COPPIA ESPLOSIVA -Papà Zlatan in tribuna ha applaudito la prova del figlio Maximilian che si è mosso tanto e bene. Convince anche l’intesa con Camarda: i due si sono cercati e trovati durante i 60 minuti giocati insieme. Ibrahimović che parte da sinistra per accentrarsi, Camarda che porta via avversari, ma non lo spazio. Sentieri, idee, speranze per un Milan che sta lavorando egregiamente con i giovani.