Milan, i 10 giocatori in prestito non hanno portato valore economico: solo Kalulu è stato riscattato

Il Milan della scorsa stagione ha sbagliato tanto, se non tutto. Dalla scelta degli allenatori alla resa dei giocatori in campo passando per le scelte sul mercato nelle due sessioni di calciomercato, quella estiva e quella invernale. La strategia sui giocatori ceduti in prestito non ha portato i frutti sperati: solo Pierre Kalulu è stato riscattato dalla Juventus per 14 milioni di euro. Una cessione che permette al club rossonero di registrare una plusvalenza piena ( il francese era arrivato a Milano a parametro zero dopo l’esperienza al Lione ndr) ma l’affare sembra averlo fatto la Vecchia Signora. FUORI LISTA- Nell’analisi caso per caso apriamo una parentesi su Davide Calabria e Kevin Zeroli perché le due cessioni in prestito al Bologna e al Monza non avevano, per motivi diversi, finalità economiche. L’ex capitano rossonero era stato ceduto in prestito oneroso al Bologna a sei mesi dalla scadenza del contratto perché aveva “rotto” con Sergio Conceicao con i due che vennero quasi alle mani al temine di un Milan-Parma. Un episodio che ha solo accelerato una separazione già decisa nei mesi precedenti dalla dirigenza. Per quanto concerne Zeroli la scelta del Monza era stata presa con la formula del prestito secco perché il club rossonero crede nel centrocampista bustocco per il futuro. E proprio nella giornata di ieri Kevin è tornato in biancorosso sempre in prestito senza opzione di riscatto.

NON CONFERMATI - Nonostante una buona stagione, con 5 gol realizzati e 7 assist decisivi, Yacine Adli non è stato riscattato dalla Fiorentina: i Viola faranno decadere l’opzione di acquisto per 10 milioni di euro. Il centrocampista francese vorrebbe rimanere in rossonero per giocarsi le sue chances ma la dirigenza sembra avere idee diverse a riguardo. La retrocessione dell’Empoli in serie B ha azzerato le possibilità di investire su Devis Vasquez e Lorenzo Colombo: entrambi tornano alla base ma senza disfare le valigie perché in cerca di una nuova sistemazione. Noah Okafor ha chiuso la sua fugace esperienza al Napoli con il titolo di campione d’Italia ma senza lasciare il segno tanto che non sarà riscattato. D’altronde la valutazione da 23,5 milioni di euro per l’opzione di acquisto sembrava già in partenza proibitiva considerando il momento non eccezionale attraversato in precedenza dall’attaccante svizzero. L’unico rientro alla base accolto con grande soddisfazione è quello relativo ad Alexis Saelemaekers: l’esperienza alla Roma ha migliorato l’esterno belga sotto tutti i punti di vista. E Allegri lo terrebbe volentieri in rosa nella prossima stagione. IN DISCUSSIONE- Dopo aver versato un milione nelle casse del Milan a gennaio per il prestito oneroso, il Marsiglia farà decadere il diritto di riscatto a 12 milioni più 3 di bonus per Ismael Bennacer. Una decisione forte ma che non deve trarre in inganno: Mehdi Benatia e Roberto De Zerbi credono molto nel centrocampista algerino e stanno cercando di convincere Giorgio Furlani e Igli Tare a rinnovare il prestito o ad aprire a una cessione a titolo definitivo con uno sconto sostanzioso. Anche il Bologna ritiene troppo alta la valutazione di 12 milioni di euro per acquistare a titolo definitivo Tommaso Pobega: il canterano rossonero ha fatto bene con il suo mentore Vincenzo Italiano ma Giovanni Sartori ha chiesto, senza successo, uno sconto al Milan. Massimiliano ha espresso un parere favorevole al rientro alla base di un centrocampista prezioso sia per le questione liste che per il calcio che ha in mente di proporre il nuovo tecnico rossonero. Discussioni in corso anche per quanto concerne la conferma del giovane Marko Lazetic al TSC: l’attaccante serbo ha giocato tanto ( 43 partite) e segnato poco ( 3 reti).

CASO MORATA - Morata si era accasato al Galatasaray a gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto: il club turco aveva corrisposto subito 6 milioni di euro al Milan per il trasferimento temporaneo. Il riscatto, fissato entro il 15 gennaio 2026, è fissato sulla cifra di 8 milioni di euro, pagabili in sei rate. Nel caso in cui il Galatasaray non riscattasse Morata entro quella data, avrà comunque la possibilità di prorogare gratuitamente il prestito fino al 30 giugno 2026: in quel caso, però, il riscatto del cartellino sale a 9 milioni di euro. L’esperienza turca è andata anche bene per l’ex Atletico Madrid, protagonista di 7 gol e 1 assist in 16 partite tra campionato e coppa ma Alvaro, nonostante il titolo vinto ai danni dei cugini del Fenerbahçe, sta maturando la volontà di lasciare subito Istanbul. Il grande rapporto con Allegri potrebbe non bastare per ricucire lo strappo con il Milan, decisamente più probabile un ritorno in Spagna.