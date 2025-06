Milan, i dettagli del contratto che legherà Ricci al Milan

Il Milan ha chiuso il colpo Ricci per 23 milioni più 2 di bonus. Un'operazione condotta da Igli Tare la scorsa settimana ma che era già stata impostata nel mercato di gennaio. Sul centrocampista ormai ex Torino, nei mesi scorsi, si erano fatti avanti diversi club: dal Napoli all'Inter, passando per diversi club inglesi. Ma la volontà del classe 2001 di vestire il rossonero ha poi fatto la differenza.

QUATTRO PIU' UNO- Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Ricci firmerà nei prossimi giorni un contratto di 4 anni più 1 opzionale a differenza dei 5 secchi raccontato nei giorni scorsi. Ricci andrà a guadagnare circa 2,5 milioni di euro netti a stagione.