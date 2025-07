Il Milan alza l'offerta per Gimenez: i dettagli della nuova proposta

Santiago Gimenez e il Milan, prove di matrimonio. L’attaccante messicano ha già detto sì alle lusinghe del club rossonero, c’è già una base d’intesa per un contratto fino al 2028 (con opzione fino al 2029) a 2,5 milioni di euro a stagione. Santiago ora aspetta che i club trovino un accordo per coronare il suo desiderio di vestire la maglia rossonera.

FIDUCIA - Il Milan non molla la presa e ha la convinzione di poter arrivare fino in fondo in questa trattativa. Domani verrà presentata un’offerta migliorativa che dovrebbe arrivare a 33/34 milioni di base fissa più bonus di fronte a una richiesta da parte del Feyenoord di almeno 40 milioni. Rafaela Pimenta, agente di Gimenez, sta lavorando da giorni in Olanda ai fianchi del club di Rotterdam.

ORA O A GIUGNO - Il Milan ha scelto Gimenez e non torna indietro, anzi. Il piano di Moncada e Furlani é quello di prendere il giocatore subito ma non dovessero riuscirci allora l’operazione sarebbe solo rimandata alla prossima estate. D’altronde il classe 2001 si è promesso al Diavolo, è solo una questione di tempo.