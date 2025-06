Anche Tare sbaglia: quando gli acquisti del nuovo ds del Milan hanno fatto flop

Il Milan ha scelto il nuovo direttore sportivo: sarà Igli Tare, che ha già firmato un contratto con i rossoneri. Dopo 15 anni alla Lazio e due di stop, l’albanese è pronto a iniziare una nuova avventura con il club milanese. In carriera Tare ha completato acquisti eccellenti come Luis Alberto o Milinkovic-Savic, ma nella capitale sono arrivati anche dei giocatori che non hanno rispettato le aspettative. Ecco chi sono:

Vedat Muriqi: arrivato nel settembre del 2020 alla Lazio per 21 milioni, il Pirata sarebbe dovuto diventare l’alternativa di Immobile. I biancocelesti avevano investito una cifra importante, convinti di prendere un attaccante dal rendimento assicurato. Muriqi, però, non è mai riuscito a prendere confidenza con il campionato italiano, diventando probabilmente il più grande flop della carriera di Tare. In due anni e mezzo ha realizzato 2 goal in 49 partite, per poi andare al Maiorca.

Mohamed Fares: il classe ’96 è passato nel 2020 dalla Spal alla Lazio per 8 milioni. Con i biancocelesti l'algerino ha trovato pochissima continuità, venendo più volte ceduto in prestito. A condizionarlo sono stati anche gli infortuni, che l’hanno tormentato per gran parte della sua carriera. Attualmente Fares è ancora sotto contratto con la Lazio e ha giocato questa stagione al Panserraikos, in Grecia.

Denis Vavro: difensore centrale slovacco, acquistato nel 2019 dai biancocelesti per più di 10 milioni. Nonostante l’investimento importante, Vavro ha disputato pochissime partite con la Lazio. Anche in questo caso Tare ha deciso di cederlo in prestito, prima dell’addio definitivo per passare al Copenhagen.

Wallace: altro difensore, altro flop. Arrivato per 8 milioni, il brasiliano ha collezionato 67 presenze con la maglia biancoceleste. Rispetto agli altri giocatori inseriti in questa lista ha avuto più continuità, ma le sue prestazioni sono state poco convincenti. A pesare è soprattutto l’errore in un derby, che ha portato al goal della Roma con Strootman. Attualmente Wallace è tornato in patria all’Atletico Clube Goianiense.

Marcos Antonio: il centrocampista si è trasferito dallo Shakhtar alla Lazio per 7,5 milioni. Dopo una stagione deludente, in cui non è riuscito a inserirsi nei meccanismi biancocelesti, Marcos Antonio è andato in prestito prima al Paok Salonicco, poi al San Paolo. Il brasiliano è ancora sotto contratto con il club della Capitale.