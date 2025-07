Milan, Ibrahimovic a Milanello da Fonseca

Il Milan prova a fare quadrato in vista del prossimo impegno di campionato contro il Genoa. Paulo Fonseca ha già avuto un confronto diretto conTheo Hernandeze nelle prossime ore farà lo stesso anche conFikayo Tomori e Davide Calabria per cercare di ottenere il massimo da ogni giocatore della rosa. La classifica parla chiaro: il Diavolo deve cambiare marcia se non vuole perdere terreno anche nella corsa Champions League.

IBRAHIMOVIC A MILANELLO - Paulo Fonseca e Zlatan Ibrahimovic avevano già avuto un confrontoin occasione della festa del settore giovanile rossonero andato in scena ieri pomeriggio. Questa mattina il senior advisor di RedBirdsi è presentato a Milanello per assistere alla seduta di allenamento. Un segnale chiaro quello lanciato dallo svedese: la proprietà è al fianco della squadra e vuole delle risposte su cosa non sta andando secondo il programma iniziale.