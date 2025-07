Il giorno dopo l'eliminazione è ancora più difficile e ora al Milan si chiede una reazione: anzi, la pretende Zlatan Ibrahimovic che ha avuto un duro faccia a faccia con la squadra.

Il pareggio interno contro il Feyenoord è costato l'uscita ai playoff di Champions League, una delusione per i tifosi e per la società che ha preso in mano la situazione. Nella giornata di oggi la dirigenza rossonera si è recata a Milanello e ha tenuto a rapporto la squadra e l'allenatore Sergio Conceicao e dal faccia a faccia di oggi emergono alcuni dettagli raccontati da Sky Sport.

LE SCUSE DI THEO - Theo Hernandez è stato il protagonista in negativo della partita, con l'espulsione che ha penalizzato fortemente il Milan in una situazione di apparente controllo. Il terzino francese ha preso parola davanti a tutti e ha chiesto scusa per aver compromesso la prestazione della squadra. Scuse poi che Theo ha esteso a tutti i tifosi del Milan sul proprio profilo social.

LA RABBIA DI IBRAHIMOVIC - Poi è toccato a Ibrahimovic, che nella serata di ieri aveva difeso la squadra a livello pubblico. Chiuso nello spogliatoio, però, il tono è stato decisamente diverso. Il dirigente svedese era ancora deluso e provato per l'eliminazione, che ha portato danni d'immagine ma anche economici considerati gli 11 milioni di euro di premi venuti meno e gli investimenti fatti a gennaio dalla società per rinforzare la rosa a disposizione di Conceicao. Oggi è emersa tutta la rabbia di Ibranei confronti dei calciatori, che tra Zagabria e il doppio confronto con il Feyenoord hanno compromesso il cammino europeo, considerando che alla penultima giornata il Milan era addirittura nelle prime otto. I toni utilizzati da Ibrahimovic in un discorso breve ma intenso sono stati molto duri: Zlatan ha preteso una reazione, una scossa da parte del gruppo.