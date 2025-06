Milan, Ibrahimovic: "Fonseca sia se stesso. I giocatori sono adulti, a loro chiediamo disciplina"

Torna a parlare Zlatan Ibrahimovic. Nel pre-partita di Milan-Club Brugge, match a San Siro valido per la terza giornata della fase campionato di UEFA Champions League 2024/25, il dirigente svedese è intervenuto a Sky Sport toccando vari temi, dal momento della squadra a Paulo Fonseca: le sue dichiarazioni.

L'IMPORTANZA DI MUOVERE LA CLASSIFICA - "Sto vedendo la squadra che sta migliorando tanto, c'è più equilibrio. Serve più stabilità ma è un lavoro che stanno cercando e stanno facendo di tutto per trovarla. Purtroppo abbiamo pagato caro alcuni errori e in Champions non abbiamo ancora preso punti, oggi è una partita importante in cui prendere punti".

MENO PRESENTE A MILANELLO PER RESPONSABILIZZARE PIU' SQUADRA E FONSECA? - "No, noi stiamo lavorando come prima e non cambia niente. Fonseca deve essere se stesso, è lui l'allenatore e deve fare le sue scelte. Alcune cose si devono risolvere all'interno, sono adulti, professionisti e devono prendersi le loro responsabilità. Ed è quello che stanno facendo".

LEAO E L'IMPRECISIONE A CALCIARE - "Calciavo male finché ho trovato Capello, poi ho iniziato a calciare bene. Quello che stiamo facendo è un lavoro per crescere, in partita porti il risultato di quello che fai in allenamento. Rafa sta lavorando, sta provando a migliorare e persone che lo aiutano. E' un lavoro. Aspettiamo i risultati? Ci sono già i risultati".

COME RISOLVERE LA SITUAZIONE GIOCATORI ANARCHICI - "Certe situazioni sono dinamiche, non è che puoi prevederle. Quando succede è una dinamica di pochi secondi, come uno reagisce e ognuno lo fa a modo suo. L'importante è che abbiano disciplina e quello che chiediamo è anche di essere professionisti in campo".

OBIETTIVO MINIMO IN CHAMPIONS LEAGUE IN QUESTA STAGIONE - "Andare più avanti possibile. Abbiamo creato una squadra che deve fare bene non solo in Italia ma anche in Champions. Dobbiamo fare il meglio possibile e andare fino in fondo. Se non vinciamo nessuno è soddisfatto, se è questa la domanda".

IN TERMINI FINANZIARI QUAL E' L'OBIETTIVO DEL MILAN IN CHAMPIONS? - "Il Milan sta bene, è tutto positivo. Ovvio che più vai avanti in Champions e più economicamente va meglio. Io parlo per la parte sportiva e dico che voglio vincere, ma si sa che le cose vanno di pari passo".