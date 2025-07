Milan, Ibrahimovic torna a Milanello dopo tre settimane di assenza

Dopo 20 giorni di assenza, Zlatan Ibrahimovic ricompare a Milanello. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in vista della trasferta di campionato in calendario domenica sera a Napoli, il Senior Advisor di Red Bird è tornato al centro sportivo di Milanello per seguire l'allenamento della squadra e mostrare la sua vicinanza a mister Sergio Conceiçao.

Lo svedese era scomparso dai radar in seguito all'intervista a GQ. Nel frattempo, l’amministratore delegato del club di via Aldo Rossi Giorgio Furlani era volato alla volta degli Stati Uniti per ridefinire le gerarchie societarie, ottenendo dal patron Gerry Cardinale totale fiducia e libertà d’azione. Così facendo, il ruolo dello svedese è stato ridimensionato.

RIDIMENSIONATO ​–Adesso resta da capire se Zlatan accetterà questo ridimensionamento del suo ruolo o se, invece, vorrà riprendersi la prima fila del palco, come ha sempre cercato di fare nella sua carriera da giocatore. Intanto, dopo quasi 3 settimane di assenza - anche per via di una forte influenza che lo ha tenuto fermo ai box - lo svedese è riapparso in quel di Milanello, per dimostrare la sua vicinanza a squadra e allenatore.

GIORNI DECISIVI –Intanto, in casa Milan, sono giorni decisivi per la scelta del nuovo direttore sportivo, per cui si era mosso anche lo stesso Ibra. Con il depotenziamento del suo ruolo, però, la scelta finale spetterà a Furlani. Il primo nome sulla lista è quello di Fabio Paratici e lunedì scorso il CEO rossonero ha avuto un lungo confronto (circa 5/6 ore) con l'ex Juventus. Come raccontato già anticipato da Calciomercato.com, tra le parti c'è una buona sintonia e ora si attendono i prossimi step che porteranno, salvo ribaltoni, alla firma del ds.