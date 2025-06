Milan, caccia al terzino sinistro: idea Junior Firpo

La stagione da incubo è andata in archivio, il Milan pensa al futuro e si tuffa sul mercato. Tra gli obiettivi un nuovo terzino sinistro e rispunta una vecchia conoscenza del club rossonero: JuniorFirpo.

E' cominciata l'era Igli Tare, annunciato oggi come nuovo direttore sportivo del Diavolo e già al lavoro a Casa Milan, con alcune priorità ben definite come la soluzione della questione allenatore. Si avvicina l'inizio di una sessione di calciomercato molto delicata, segue un'annata fallimentare per i rossoneri e diventa cruciale per dare il la al rilancio del club, e tra i vari nodi da affrontare c'è anche quello del terzino sinistro.

TARE NUOVO DS DEL MILAN: E' UFFICIALE

L'Arabia Saudita tenta Theo Hernandez, il cui contratto con il Diavolo scadrà il 30 giugno 2026 con la trattativa del rinnovo arrivata a un punto morto, ma stando alle ultime indiscrezioni il futuro del mancino francese non cambierà i piani del club, intenzionato a ingaggiare un nuovo laterale a sinistra a prescindere dall'addio o meno dell'ex Atletico e Real Madrid. E tra i nomi già monitorati dalla società di via Aldo Rossi c'è una vecchia conoscenza del mercato italiano.

MILAN, L'ARABIA SAUDITA TENTA THEO HERNANDEZ

MILAN, IDEA JUNIOR FIRPO A ZERO - Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano infatti, i rossoneri stanno monitorando la situazione di Junior Firpo, una potenziale occasione a zero. Il contratto che lega l'esterno classe 1996 ex Barcellona e Betis al Leeds scadrà il prossimo 30 giugno, dunque sarebbe possibile accordarsi con lui e l'investimento consisterebbe solo nell'ingaggio e nelle commissioni da concordare con gli agenti del giocatore. Allettante dal punto di vista economico ma anche da quello delle liste, perché Junior Firpo gioca per la nazionale della Repubblica Dominicana, suo Paese natale, ma è dotato di passaporto spagnolo e dunque non occuperebbe slot riservati ai calciatori extracomunitari.

LA STAGIONE DI JUNIOR FIRPO - Junior Firpo, come dicevamo, è una vecchia conoscenza del mercato italiano. Già in passato era stato accostato al Milan, ma anche all'Inter che lo aveva cercato ai tempi del Barcellona. A riaccendere i fari su di lui ha contribuito la stagione da protagonista nella cavalcata che ha consentito al Leeds di vincere la Championship e conquistare la promozione in Premier League: l'esterno dominicano ha contribuito in maniera decisiva con 4 goal e 10 assist in 32 presenze in campionato.

Il Milan osserva in attesa di capire se farà al caso della società e, soprattutto, dell'allenatore: Junior Firpo può essere un'occasione a zero a prescindere dal futuro di Theo Hernandez.