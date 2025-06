Milan, il Bayern Monaco non molla Leao: strategia definita, la posizione di Tare e Allegri

Rafael Leao al centro del mondo del Milan. La prima sessione di mercato – dedicata al pre Mondiale per Club – ha visto la società di Via Aldo Rossi essere protagonista assoluta, in particolar modo con la cessione da (bonus compresi) 70 milioni di euro di Tijjani Reijnders al Manchester City. L’addio del centrocampista olandese ha reso il Milan privo di uno dei suoi leader tecnici, ruolo nel quale Rafa Leao deve quest’anno definitivamente calarsi per aiutare la squadra a ritornare competitiva in Italia sotto la guida di Massimiliano Allegri. Ma il numero 10 portoghese è un giocatore con un mercato importante alle spalle ed è chiaro che qualche interesse possa tornare a farsi vivo nel corso dei prossimi due mesi.

GIRO DI MERCATO – Sotto questo punto di vista, come ricordato da Matteo Moretto nel classico appuntamento sul canale YouTube in italiano di Fabrizio Romano, il Bayern Monaco non ha mollato la pista che porta a Rafael Leao. Il motivo è presto detto: i bavaresi hanno compreso che la volontà del loro obiettivo numero uno – Nico Williams – sia quella di rimanere in Spagna e accasarsi al Barcellona. Tra le due parti ci sono già stati contatti positivi e ora i blaugrana dovranno impegnarsi per rendere l’operazione economicamente sostenibile, ricordando come l’Athletic Bilbao continuerà a chiedere quei 58 milioni di euro più tasse della clausola rescissoria.

IL BAYERN NON MOLLA – Da questo rinasce l’interesse del Bayern nei confronti di Leao. Matteo Moretto aggiunge che una deadline per i bavaresi è già stata fissata: verso la fine di giugno, al massimo entro l’inizio di luglio, la dirigenza tedesca capirà se avanzare concretamente con un’offerta ufficiale per l’esterno offensivo lusitano. In caso di affondo, il Bayern è pronto a toccare cifre che si aggirano intorno ai 75/85 milioni di euro. Cifre che non avrebbe alcun problema a versare nelle casse rossonere qualsiasi club saudita, con numerose società del mondo dell’Arabia che continuano a monitorare la situazione del giocatore legato al Milan sino al 30 giugno 2028.

LA POSIZIONE DEL MILAN – Dal canto suo, c’è da comprendere quale sia la posizione del Milan. Il club di Via Aldo Rossi non accetterà alcuna proposta che non si avvicini o vada toccare la tripla cifra prima dei sei zeri. Sia per il direttore sportivo Igli Tare che per il tecnico Massimiliano Allegri, Leao è considerato un giocatore importante, decisivo, colui su cui far ruotare la formazione meneghina nell’annata che verrà, una stagione fondamentale per la ripartenza verso i vertici del calcio italiano – data l’assenza dalle coppe europee -. Chiaramente, nessun calciatore è incedibile per la dirigenza milanista, ma tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno. Possibili assalti che saranno sì ascoltati, ma con la convinzione di non volersi privare di una pedina come Leao. Intanto il Bayern riflette e l’Arabia Saudita osserva: Leao al centro del Milan e del mercato.