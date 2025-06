Milan, il Bayern Monaco va all in su Nico Williams: c'è la clausola, Leao si allontana

Il Bayern Monaco continua la propria rincorsa sul mercato per regalare a Vincent Kompany un nuovo esterno d'attacco, possibilmente di fascia sinistra, che possa sostituire il partente a parametro zero Leroy Sane, già destinato al Galatasaray. Da tempo il club bavarese ha messo nel mirino l'esterno portoghese del Milan, Rafael Leao, ma quella pista in queste ore, si sta decisamente raffreddando complice la virata decisa su un altro obiettivo: Nico Williams.

LEAO COSTA TROPPO - Il Bayern Monaco si è scontrato in queste settimane con la resistenza del Milan, che per la sua stella non solo ha registrato la volontà di trattenerlo da parte del neo-allenatore Massimiliano Allegri, ma ha anche fissato un prezzo di vendita molto alto. Non meno di 95 milioni di euro è stata la richiesta e nessuna possibilità di trattare al ribasso e il Bayern a queste cifre non ha intenzione di arrivare.

ALL IN PER NICO WILLIAMS - Anzi, messa a verbale la richiesta rossonera il club tedesco ha scelto di ritornare a scandagliare il mercato trovando nell'esterno spagnolo dell'Athletic Bilbao, Nico Williams, un'alternativa non solo più giovane (Leao è un classe 1999, lui un classe 2002) ma anche economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'esborso per il cartellino.

CLAUSOLA E INGAGGIO - Nico Williams ha già aperto ad un trasferimento in Baviera, nonostante una proposta di rinnovo del contratto fatta dall'Athletic Bilbao dell'attuale contratto in scadenza 30 giugno 2027. Secondo Sky Sport Germania, tuttavia, il Bayern è pronto a pagare la clausola rescissoria da 65 milioni di euro presente nel contratto dell'ala spagnola che dal canto suo ha chiesto un ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione.