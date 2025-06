Milan, il Bologna pensa al ritorno di Pioli come post Thiago Motta

Il numero uno di RedBird e patron del Milan Gerry Cardinale, a Milano nei giorni scorsi in occasione del derby perso e che ha consegnato all'Inter il 20esimo Scudetto e la seconda stella, ha incontrato i vertici milanisti (Furlani, Moncada, D'Ottavio e Ibrahimovic) per fare il punto della situazione per quanto riguarda la guida tecnica del Milan, in vista della prossima stagione. Ormai certo l’addio di Stefano Pioli che, intanto, sta valutando il suo futuro.

Oltre al discorso legato al Napoli, per il futuro di Stefano Pioli, come riporta Sportitalia, si registra la forte stima da parte del direttore sportivo Sartori per il Bologna che verrà, nell’ottica di sostituire Thiago Motta se i rossoblù dovessero centrare la qualificazione alla Champions League.