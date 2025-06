Milan su De Cuyper, il Club Brugge ha già fissato il prezzo

La cessione di Theo Hernandez all’Al Hilal verrà completata all’inizio della prossima settimana con tutta la documentazione necessaria e porterà nelle casse del Milan una cifra vicina ai 30 milioni tra parte fissa e bonus. Dal punto di vista economico l’operazione può essere promossa con ottimi voti mentre da quello tecnico le incognite sono tante. Perché il francese, al netto di un anno e mezzo difficile, resta uno dei migliori interpreti nel ruolo di terzino sinistro al mondo. Il club rossonero ha individuato nel nazionale belga Maxim De Cuyper la migliore soluzione possibile. QUALITÀ E ASSIST - Premessa doverosa: gli scout del Milan hanno seguito passo dopo passo la crescita di De Cuyper dalla stagione 2021/2022 quando Maxim era in prestito al Westerlo dal Club Brugge. Il classe 2000 piace perché ha un buon motore, spinge bene in fase offensiva ed è migliorato in quella difensiva. La caratteristica che più ha colpito il club rossonero è la naturale predisposizione all’assist per il gol: ben 7 nell’ultima stagione tra campionato, coppa di Belgio e Champions League.

PREZZO D’USCITA - Nelle valutazioni interne sui propri gioielli il Club Brugge ha deciso che se dovesse arrivare l’offerta giuste De Cuyper può lasciare subito il club nerazzurro. L’agenzia che cura gli interessi di Maxim ha concordato con la dirigenza del Bruges il prezzo giusto per ottenere il via libera alla cessione: 20 milioni di euro.

CONCORRENZA ITALIANA - L’interesse del Milan per De Cuyper, seppur concreto, non si è ancora concretizzato in un’offerta al Club Brugge. I contatto con il club belga vanno avanti da giorni ma ora la priorità rossonera è Jashari. Tare però rischia di rimanere con il cerino in mano: la Roma lavora alla cessione di Angelino e per sostituirlo vuole De Cuyper. Fortemente e senza troppi giri di parola.