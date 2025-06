Milan, il Bruges non accetta l’offerta per Jashari: servono 40 milioni

La bandiera della Svizzera sventola forte nei pensieri della dirigenza del Milan: da una parte le valutazioni su Xhaka, dall’altro l’innamoramento calcistico per Jashari. Il classe 2002 è un pallino di Igli Tare che lo ha segnalato insieme a Geoffrey Moncada a Massimiliano Allegri: sono bastati pochi video per trovare il consenso del tecnico livornese. Per qualità, personalità, passo e visione Ardon è un obiettivo caldo del nuovo Milan. PRIMA OFFERTA - Dopo una decina di giorni caratterizzati da uno scambio continuo di informazioni, il Milan ha presentato oggi la prima offerta al Bruges per Jashari: 30 milioni complessivi di bonus. Uno sforzo importante secondo quanto filtra dal clan rossonero per un giocatore con un potenziale importante. FUMATA GRIGIA - Il Bruges considera Jashari un giocatore importante per il proprio team e non ha fretta di cederlo. Sul ragazzo ci sono, oltre al Milan, Borussia Dortmund, Manchester United e altri club inglesi. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l’offerta del Diavolo non sarà accettata. La fumata è quindi grigia, il club belga vuole 40 milioni di euro per il suo gioiellino. Sembra di essere tornati indietro nel tempo alla trattativa per De Ketelaere: la negoziazione sarà lunga.

