Milan, il Bruges prende tempo per Jashari: non c'è ancora l'ok definitivo

Igli Tare attende la risposta del club belga, che non ha ancora dato l'assenso al trasferimento del centrocampista a Milano.

Nessuna risposta, sull'asse Bruges-Milano. In questo momento non c'è ancora l'ok definitivo del club belga all'ultima offerta del Milan per Ardon Jashari: chiaramente si tratta di una strategia, gioco delle parti,, con il Bruges che probabilmente sta prendendo tempo per cercare di aumentare il prezzo del cartellino, mentre il club rossonero d'altro canto sta forzando molto sulla volontà del calciatore.

L'OFFERTA E LA RISPOSTA - L'ultima offerta presentata da Igli Tare, considerata congrua e che non verrà ritoccata, è di 32,5 milioni più bonus, con 2,5 milioni che possono portare il costo effettivo del cartellino a 35 milioni: la risposta definitiva era attesa per la giornata di oggi, ma ad ora non ci sono novità sostanziali. Il direttore sportivo rossonero sta lavorando alacremente per portare il nazionale svizzero alla corte di Massimiliano Allegri: Jashari è considerato il rinforzo ideale, dopo gli arrivi di Luka Modric e Samuele Ricci, per completare la mediana del Milan.

LA DEADLINE - I belgi, da sempre bottega cara, come confermato dalla trattativa per Charles De Ketelaere, vogliono arrivare alla cifra di 40 milioni di euro, rendendo il 22enne la cessione più remunerativa della loro storia, mentre il Milan punta molto sul desiderio del calciatore, che vuole il rossonero, e sui rapporti di Tare con il suo entourage e la sua famiglia. Il club rossonero ha presentato quella che sarà l'offerta definitiva al Bruges, con una deadline che non andrà troppo in là con le tempistiche.