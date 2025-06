Il Chelsea è in pressing totale per l’arrivo di Mike Maignan. Dopo la prima offerta rifiutata da parte del Milan nel corso degli ultimi giorni, il club inglese aveva già presentato una nuova proposta da circa 15 milioni di euro di base fissa (più 5 di bonus di cui 3 facilmente raggiungibili e 2 maggiormente complessi). Un’offerta sul quale la dirigenza del club di Via Aldo Rossi sta riflettendo con attenzione, cercando di capire quale sia il margine sul quale spingersi per la cessione di un giocatore in scadenza al 30 giugno 2026. Milan e Chelsea, dunque, stanno discutendo per arrivare a una quadra economica definitiva ed è possibile anche un nuovo rilancio da parte dei Blues.

MAIGNAN SPINGE – Nonostante il tentativo del neo tecnico rossonero Massimiliano Allegri di convincere Maignan a rimanere a Milano, il portiere francese è rimasto fortemente interessato ad accettare la destinazione londinese. Come riscontrato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il transalpino classe 1995 sta spingendo per andare al Chelsea avendo comunicato la sua scelta ai vertici della società meneghina. La volontà dell’ex Lille e le sirene sempre più insistenti dalla Premier League giocano a sfavore del club rossonero, con l’estremo difensore francese che ha già dato la sua totale apertura al trasferimento in Inghilterra.

LA SITUAZIONE – Anche nel corso di questi minuti, la trattativa fra le due società sta continuando ad andare avanti. Tra il Chelsea e Maignan c’è già un accordo totale per un contratto pluriennale, ma attualmente manca ancora la definizione di un’intesa fra i Blues e il Milan. Il Chelsea ha fretta di chiudere perché vuole avere a disposizione Maignan già per il Mondiale per Club, dunque ci sono ancora 24 ore per formalizzare l’accordo e dare il via libera a Maignan di raggiungere la squadra londinese. Le possibilità di una fumata bianca a stretto giro di posta sono assolutamente alte, si attendono aggiornamenti con Calciomercato.com che può svelare che c'è stata una call fra la dirigenza del Milan e quella del Chelsea: Maignan attende solo il benestare per andare a rinforzare la formazione guidata da Enzo Maresca: ore decisive.