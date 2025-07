Milan, ore decisive per il futuro di Rashford: Ibrahimovic fiducioso per il “sì”

Dwaine Maynard, agente di Marcus Rashford, ha dato ampia apertura al Milan per andare avanti nella trattativa. L'ex Golden boy del calcio inglese è entusiasta della possibilità di vestire la maglia rossonera, convinto del progetto sportivo presentato dall'amico Zlatan Ibrahimovic. Il blitz milanese è servito per iniziare a impostare una trattativa più concreta dopo che il Manchester United aveva proposto al Milan questa opportunità di mercato.

META' DELL'INGAGGIO- Rashford piace molto a Sergio Conceiçao e ai rossoneri in quanto può giocare sia da esterno che da punta centrale. Il club rossonero è pronto a coprire la metà dei 7 milioni previsti dall'ingaggio di Marcus da qui al termine della stagione. Resta da capire se il classe 1997 deciderà di rinunciare a qualcosa: le prime sensazioni sono positive in tal senso. Poi, in caso di accordo sulle cifre, Furlani dovrà trovare un accordo con il Manchester United sulle cifre per il diritto di riscatto.

CONCORRENZA DI JUVENTUS E BORUSSIA DORTMUND - L'agente Dwaine Maynard ha informato il Milan che ascolterà altri 6/7 società per il proprio assistito prima di prendere una decisione. Nella giornata di ieri c'è stato un contatto diretto con la Juventus, il Borussia Dortmund ha già presentato una prima proposta concreta. Rashford, che difficilmente resterà in Inghilterra, attende novità e spera di risolvere la sua situazione nel giro di una settimana. La cessione di Noah Okafor al Lipsia ( domani sosterrà le visite mediche in Germania) crea spazio al Milan per Rashford: il club rossonero è fiducioso di chiudere positivamente la trattativa con il Manchester United.