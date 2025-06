Milan, il Galatasaray detta le condizioni su Morata: le cifre col Como

Gli agenti di Alvaro Morata sono impegnati in una missione complicata: convincere il Galatasaray a lasciar partire l’attaccante. Il club turco è ancora irritato per il comportamento dello spagnolo e lo accusa di voler forzare la mano per andare via gratis. Ecco perché da qualche giorno anche il Milan ha messo in moto tutta la propria macchina diplomatica per cercare di arrivare a un accordo che soddisfi tutte le parti in causa.

3 MILIONI - Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il Galatasaray vorrebbe rientrare di 3 dei 6 milioni previsti per il prestito di Morata fino a gennaio avendo usufruito delle prestazioni del giocatore per il 50% dell’accordo stipulato. Il Milan sta dialogando con il Como, società in pole per acquistare Morata, affinché gli incassi previsti per la cessione dell’ex Atletico Madrid rimangano inalterati.

CIFRA REALE - Il Como ha offerto 25 milioni per Thiaw e 9 milioni per Morata al Milan. Le trattative viaggiano spedite anche se su binari diversi. Alvaro per il Como è pronto a rinunciare a una buona fetta dell’ingaggio da 6,5 milioni di euro che percepisce al Galatasaray. Sono ore decisive per cercare di risolvere la tensione con il club turco.