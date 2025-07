Milan, il Marsiglia è orientato a riscattare Bennacer: quanto può incassare il club rossonero

Ismael Bennacer voleva fortemente il Marsiglia e ha fatto di tutto per indirizzare il trasferimento dal Milan a gennaio. I suoi primi mesi nella squadra del cuore sono stati complicati per la flessione generale della squadra che ha messo a rischio la qualificazione alla prossima Champions League e le difficoltà dal punto di vista fisico. Fin qui il nazionale algerino ha raccolto 8 gettoni per 493 minuti totali con a referto un solo assist.

VERSO IL RISCATTO - Mehdi Benatia, direttore sportivo del club rossonero, e Roberto De Zerbi sono i principali sostenitori di Ismael Bennacer. La linea del Marsiglia oggi è quella di confermare il nazionale algerino anche nella prossima stagione acquistandone il cartellino a titolo definitivo dal Milan. Solo un addio del tecnico bresciano potrebbe mettere a rischio l'operazione.

INCASSO DA 12 MILIONI - Il Milan considera concluso il ciclo di Bennacer e non ha gradito le pressioni fatte dal giocatore per andare via nell'ultimo giorno di calciomercato a gennaio. Il Marsiglia ha già pagato 1 milione per il prestito e ora il Milan conta di incassare anche i 12 milioni del riscatto. Un contatto tra Mehdi Benatia e Geoffrey Moncada è già andato a Milano una decina di giorni fa, c'è grande sintonia tra le parti anche per possibili operazioni in futuro. Prima, però, andrà definito completamente l'affare Bennacer.