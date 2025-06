Milan, il mercato del rilancio procede troppo a rilento: l'effetto Allegri e Tare è già sfumato

Se non ci sono delle uscite, in alcuni casi anche di rilievo per il valore del giocatore o dei giocatori coinvolti,Quest'anno è toccato già a Tijjani Reijnders, i tentativi per trovare una nuova sistemazione a Theo Hernandez, Maignan e Musah sono risultati infruttuosi, mentre sono tornati ad affacciarsi i rumors in merito a Rafa Leao. In tutto questo,Di un ottavo posto, lontanissimo dalle posizioni di vertice ma che ha sancito soprattutto l'esclusione da tutte le coppe europee.

Le premesse non sembrano essere delle migliori, visto che le trattative per i giocatori individuati come prioritari per rinforzare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri procedono a rilento. Seguendo quelle logiche che, anche nelle stagioni più recenti, hanno caratterizzato le estati del Milan. Una certa ritrosia a superare il fatidico tetto dei 20 milioni di euro per un singolo giocatore – in nome del tentativo di ridurre il rischio, concetto molto caro in ambito finanziario – e contrattazioni lunghe ed estenuanti per provare a spuntare il prezzo migliore. Dimenticando un concetto molto importante e che quest'anno, in assenza di “distrazioni” europee e la possibilità di competere sull'unico fronte del campionato, diventa ancora più centrale: mettere a disposizione dell'allenatore già per le prime settimane di luglio una struttura di squadra sulla quale costruire il proprio lavoro.

A rallentare il tutto, più che una necessità di carattere squisitamente economica – che pure esiste in un club molto attento a salvaguardare i conti e, in questo frangente, a tamponare i mancati introiti dalla Champions – è quella di riequilibrare una rosa che nelle ultime stagioni è stata costruita senza tenere conto del criterio di compilazione delle liste. Quello del Milan è un gruppo con pochi calciatori italiani, ancora meno prodotti del proprio settore giovanile, e una pattuglia di over 22 non “locali” troppo numerosa. Ad oggi sono già 18 (col limite a 17), considerando chi poteva uscire e non è uscito e i vari rientri dai prestiti, al momento senza possibilità che si trasformino in cessioni a titolo definitivo. 18, senza contare l'arrivo pressoché definito di Luka Modric e il possibile tesseramento degli obiettivi individuati da Allegri e Tare. Due nuovi centrocampisti, per esempio, come Xhaka e Javi Guerra, un eventuale nuovo attaccante e i possibili interventi nel reparto difensivo.

Il Milan non vuole trovarsi nella stessa condizione delle estati recenti, quando il sovrannumero di over 22 ha portato a rinunciare a qualche giocatore nelle liste per la Serie A e per le competizioni europee (problema che quest'anno non ci sarà) e a doversi privare frettolosamente di altri, accontentandosi di prestiti senza riscatti garantiti per liberare caselle. In parole povere, gli errori e la confusione che hanno contraddistinto le ultime finestre di mercato si stanno ripercuotendo sui margini di manovra del nuovo direttore sportivo Igli Tare, costretto poi a muoversi all'interno dei rigidi paletti finanziari dettati dalla proprietà americana. Una serie di situazioni che hanno già fatto calare la piccola botta di entusiasmo creata dall'avvento dell'ex dirigente della Lazio e il ritorno di un allenatore dal curriculum importante. Il mercato del Milan è partito e procede a rilento: non il modo migliore per programmare una stagione all'insegna del rilancio.

