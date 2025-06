Milan, il Napoli riflette sull'affare Musah: lunedì un nuovo contatto. Cosa filtra

Il Napoli riflette sulla bontà dell'operazione Yunus Musah. Quando tutto sembrava ormai fatto per il passaggio del centrocampista americano dal Milan al club azzurro, è arrivata una leggera frenata, che ha visto la formazione partenopea prendere tempo. Come riferito da Alfredo Pedullà, questo rallentamento è dovuto a delle riflessioni che starebbe facendo il ds Manna sulle cifre dell'affare.

Ricordiamo che la prima offerta del club azzurro era di circa 20 milioni di euro, mentre il club di via Aldo Rossiera partito una richiesta di 30 milioni. Una distanza che è stata ridotta dal rilancio del Napoli che si è spinto fino a quota 25 milioni. Come riferito da Calciomercato.com, però, Furlani vuole qualcosa in più per portare a termine l'operazione. Ed è proprio qui che nascono le perplessità degli azzurri.

E' doveroso dire che l'operazione, al momento, non è a rischio e se il Milan si accontenterà di circa 25 milioni di euro, l'affare potrà andare in porto. Nel caso contrario, invece, il Napoli potrebbe decidere di tirarsi fuori. Attualmente il direttore sportivo dei partenopei si trova in Spagna per altri affari di calciomercato e sono, quindi, attese novità nella giornata di lunedì, quando ci sarà un nuovo contatto tra le parti.