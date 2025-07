Il padre dell’attuale numero 11 rossonero ha parlato dei primi mesi di Santi al Milan e dell’importanza della figura di Ibrahimovic

Il padre di Santiago Gimenez, Christian, intervistato da Esto ha parlato dell’esperienza al Milan del figlio; arrivato a Milano nel febbraio scorso per una cifra pari a 32 milioni di euro, dopo l’exploit con la maglia del Feyenoord - con cui ha segnato 65 goal in 105 partite complessive. Con i rossoneri invece l’attaccante finora conta 19 presenze e 6 reti.

IBRA - “È stato sorprendente, uno di quelli che ha insistito di più per l'arrivo di Santi è stato Ibrahimovic, gliene siamo eternamente grati. Una delle responsabilità che abbiamo, dico che abbiamo perché io sono il padre, ma anche Santi, è quella di ripagare la fiducia che Zlatan ha avuto per farci venire a Milano. Speriamo che le cose vadano bene e che Santi possa rimanere a Milano per molto tempo” ha detto il papà della punta de El Tricolor, sottolineando quanto sia stata importante la figura dell’attuale consulente del Milan per l’arrivo del Bebote in Italia.

MERITATO RIPOSO - Christian Gimenez ha confermato che il figlio avrà bisogno di riposo in vista della prossima stagione, dopo l’ultimo impegno con la Nazionale messicana ovvero la finale della Gold Cup in programma a Houston contro gli Stati Uniti nella notte italiana tra domenica 6 e lunedì 7 luglio: "Lo vedo bene, anche se non è facile il cambiamento che ha dovuto affrontare, le cose non sono andate come si immaginava, deve capire che i processi e l'adattamento da un calcio all'altro non sono facili. Il Milan è una squadra molto competitiva. Deve recuperare bene e pensare a tutto quello che ha dovuto passare in questi mesi. Ora deve giocare la finale di domenica nel migliore dei modi, sperando che vinca, e poi riposare un po' la mente: gli farà bene. Poi potrà mettersi subito in gioco".