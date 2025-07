Milan, il Sassuolo mette gli occhi su tre esuberi: interesse per Adli, Pobega e Colombo

Yacine Adli, Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo (in uscita dal Milan) sono tutti finiti nel mirino del Sassuolo: la situazione.

Due missioni comuni, seppur con obiettivi diversi: ripartire. Milan e Sassuolo sono due squadre che ambiranno a traguardi diametralmente opposti – i rossoneri, con Massimiliano Allegri alla guida, sono chiamati a tornare immediatamente a giocarsi la vetta del campionato in una stagione senza coppe europee, mentre i neroverdi sono tornati in massima serie dopo un solo anno di cadetteria e cercheranno una salvezza tranquilla – ma che possono cooperare in sede di mercato in una sinergia che può portare ben tre giocatori del Diavolo in Emilia-Romagna.

TRE PISTE PER IL SASSUOLO – E’ notizia di queste ultime ore, come riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube in italiano di Fabrizio Romano, che il Sassuolo stia cercando rinforzi sia per il centrocampo che per l’attacco in vista della nuova annata in Serie A e stia guardando in casa Milan. Sul taccuino dell’amministratore delegato Giovanni Carnevali, ci sono segnati i nomi di Tommaso Pobega e Yacine Adli per la mediana e di Lorenzo Colombo (così come di Giovanni Simeone del Napoli) per il reparto offensivo. Si parla di un iniziale interesse e servirà capire se ci saranno delle offerte concrete da parte del club emiliano nei confronti della società di Via Aldo Rossi.

LE SITUAZIONI – Tre situazioni diverse per i tre giocatori rossoneri, ma accomunate da un senso di possibile cessione in vista per ognuno dei diretti interessati. Pobega è tornato dall’annata in prestito al Bologna e vuole convincere Allegri per diventare una pedina di rinforzo della mediana rossonera, ma sul giocatore si sono mosse altre squadre come Genoa e Cremonese. Colombo – rientrato da Empoli – è nel mirino del Torino sin dagli inizi della chiusura dell’operazione Ricci, ma anche lo stesso Genoa sta sondando il terreno per l’attaccante. Situazione maggiormente definita per Adli: non è stato convocato per il raduno a Milanello, è fuori dal progetto di Allegri e si allenerà con il Milan Futuro dal 14 luglio. Ha rifiutato le destinazioni Qatar e Russia perché vuole restare in Italia dopo la mancata prosecuzione dell’avventura alla Fiorentina. Il Sassuolo ci prova, il Milan attende proposte concrete per questi giocatori in uscita.