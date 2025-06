Milan, in definizione il prestito di Camarda al Monza: tutti i dettagli

E’ in corso una vera e propria rivoluzione in casa Milan, con i rossoneri che stanno lavorando con grande insistenza sul fronte uscite. Dopo la notizia dell’addio di Alvaro Morata, che si unirà al Galatasaray dopo soli 6 mesi dal suo arrivo a Milano, il Diavolo sta definendo anche un’altra cessione in questa finestra di calciomercato.

Oltre all’attaccante spagnolo, anche Francesco Camarda si appresta a salutare, momentaneamente, il Milan. Il Monza, infatti, è tornato alla carica per il centravanti classe 2008 e si sta trattando la sua cessione a titolo temporaneo. Come riportato da Sky, nella giornata di oggi, gli agenti del giocatore, Giuseppe Riso e Marianna Mecacci, sono arrivati nella sede del club rossonero per definire gli ultimi dettagli dell’operazione.

LA FORMULA - La cessione dell'attaccante cresciuto nel vivaio del Diavolo dovrebbe andare in porto sulla base di un prestito secco da 18 mesi (questo è possibile in quanto il giocatore è minorenne e può, quindi, trasferirsi in prestito anche per più di un anno), con una clausola che permetterebbe ai rossoneri di richiamare il giocatore in anticipo già a giugno. E' arrivato anche l'ok di Camarda, ma prima in casa Milan si aspetta un attaccante per poterlo liberare.