Milan a Londra per Zinchenko, l'Arsenal prende Hato dall'Ajax

Il mercato del Milan si muove anche in entrata. Nel mirino ci sono due calciatori dell'Arsenal: Oleksandr Zinchenko e Jakub Kiwior. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, martedì un emissario dei rossoneri ha incontrato i dirigenti del club inglese a Londra.

Zinchenko può arrivare al posto di Theo Hernandez, ora in trattativa con l'Atletico Madrid di Simeone dopo il no agli arabi dell'Al-Hilal allenati da Simone Inzaghi. Il nazionale ucraino classe 1996 è sotto contratto fino a giugno 2026 con l'Arsenal, che tre anni fa lo ha acquistato dal Manchester City per 35 milioni di euro: ora vale meno della metà e guadagna 5 milioni di euro netti a stagione. Nel suo ruolo l'Arsenal sta prendendo dall'Ajax il giovane olandese Jorrel Hato (classe 2006). Le piste alternative per il Milan portano ai nazionali italiani Andrea Cambiaso (Juventus) e Destiny Udogie (Tottenham) oltre al belga Maxim De Cuyper (Bruges).

Al centro della difesa il tedesco Malick Thiaw è corteggiato dal Bayer Leverkusen. Al Milan piace il nazionale polacco Kiwior (classe 2000) in alternativa ai vari Djimsiti (Atalanta), Sule (Borussia Dortmund), Gila (Lazio), Comuzzo (Fiorentina) e Leoni (Parma). Quest'ultimo sembra però destinato all'Inter.