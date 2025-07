Milan, in netta risalita le quotazioni di Paratici: Allegri resta in quota ma il sogno è Conte

La corsa alla poltrona di direttore sportivo del Milan è completamente aperta e ci sono diversi candidati in pista. Igli Tare aveva raggiunto un accordo di massima con Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale nell’incontro di qualche settimana fa a Londra ma Giorgio Furlani ha preso tempo perché vuole valutare anche altri profili.

CASSANO: "PARATICI AL MILAN PORTA UNO TRA CONTE O ALLEGRI"

PARATICI IN RISALITA- L’idea comune sarebbe quella di inserire nel team di lavoro una figura che abbia una grande conoscenza del calcio italiano, una vasta rete di contatti internazionali e un curriculum fatto di vittorie e obiettivi raggiunti. L’identikit risponde alla perfezione a quello di Fabio Paratici, ormai prossimo a scontare definitivamente la squalifica di 30 mesi. Le quotazioni del dirigente emiliano sono in netta risalita: inizialmente c’erano dei dubbi in seno alla proprietà ma questi si stanno via via sciogliendo tanto che è previsto un confronto con Giorgio Furlani già nel corso di questa settimana.

CONTE SOGNO NEL CASSETTO - L’eventuale nomina di Fabio Paratici manterrebbe in orbita la candidatura di Massimiliano Allegri, allenatore particolarmente gradito a Giorgio Furlani e Gerry Cardinale perché considerato perfetto per iniziare un nuovo ciclo vincente. Ma la preferenza di Fabio Paratici sarebbe tutta per Antonio Conte: il tecnico salentino ha firmato un contratto con il Napoli fino al 2027 su una cifra di ingaggio, trapela, di circa 6,5 milioni a stagione più bonus sui risultati. Un obiettivo complicato, per tutta una serie di motivi, ma non impossibile: l’eventuale Milan di Paratici un tentativo lo farebbe al 100%.

