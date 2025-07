Milan, incontro a Londra tra Furlani e Paratici: chiusura in arrivo, sarà il nuovo direttore sportivo

Il Milan è pronto a chiudere per Fabio Paratici, che sarà il nuovo direttore sportivo dei rossoneri a partire dalla prossima stagione. Come anticipato negli scorsi giorni e come testimoniato anche dagli incontri andati in scena nelle scorse settimane a Milano, il casting per il nuovo ds è arrivato alla sua conclusione: il club di Milano ha infatti deciso di puntare sull'ex Juventus e Sampdoria.

FURLANI A LONDRA - Proprio per questo motivo Giorgio Furlani, amministratore delegato del Diavolo che nelle ultime settimane si è mosso in prima persona per la ricerca del nuovo dirigente da inserire nell'organigramma milanista, è volato a Londra, per trovare l'accordo definitivo e chiudere l'accordo, come riportato da Sky.

SUPERATI TARE E D'AMICO - Il profilo di Paratici è finito in cima alle preferenze del club di via Aldo Rossi, superando altri profili come Igli Tare, fermo da due anni dopo le 15 stagioni alla Lazio, e soprattutto Tony D’Amico, direttore sportivo dell’Atalanta: l'ex Tottenham, squalificato fino al 20 luglio, è considerato l'uomo giusto per ricostruire il Milan, dopo una stagione molto deludente. I lavori inizieranno molto presto, e l'incontro con Edoardo Crnjar, intermediario di mercato e agente tra gli altri di Roberto De Zerbi, andato in scena sabato scorso, ne è la piena dimostrazione. Nel frattempo i rossoneri si preparano per la semifinale di Coppa Italia, il derby contro l'Inter, in cui partono da sfavoriti, come riportano le quote sul risultato esatto Milan-Inter.

LA CONCORRENZA DEL TOTTENHAM - Lunedì Furlani e Paratici sono rimasti insieme per molte ore, in un lungo meeting: l'accelerazione è dovuta anche alla concorrenza del Tottenham, che ha avuto l'ex Juventus in organico dal 2021 al 2023 e di cui continua a essere consulente.

L'INIBIZIONE E IL RITORNO - Paratici tornerebbe a operare in Italia dopo quattro anni. L’addio alla Juventus è datato maggio 2021: in bianconero è rimasto undici stagioni, vincendo nove scudetti. Ad ora sta ancora scontando i 30 mesi di inibizione per l’inchiesta plusvalenze, che termineranno il 20 luglio: fino a quella data, al Milan potrebbe operare con mansioni ridotte. Tempi molto più lunghi per l’inchiesta penale sullo stesso tema in corso a Roma.

IL MEETING CON CARDINALE - Fumata bianca per la chiusura attesa a breve, mentre la firma, con clausola d'uscita eventuale, è possibile già nelle prossime 48 ore, dopo un incontro con Gerry Cardinale, che si trova anch'egli a Londra. Paratici e il Milan, un matrimonio che s'ha da fare.