Milan, infortuni per Abraham e Gimenez: le loro condizioni

La serata di San Siro dà due preoccupazioni al Milan: le condizioni di Tammy Abraham, uscito in avvio di ripresa della sfida con la Fiorentina, e quelle di Santiago Gimenez, a sua volta uscito dal campo per problemi fisici.

Nella 31esima giornata di Serie A i rossoneri affrontano la Viola e lo fanno ancora con l'inglese a guidare l'attacco. L'ex Chelsea e Roma ripaga, perché dopo il goal all'Inter nella semifinale d'andata di Coppa Italia va ancora a segno nel corso del primo tempo, ma nella ripresa è costretto a lasciare il campo per un problema.

INFORTUNIO ABRAHAM: LE SUE CONDIZIONI - Al minuto 53' infatti, Abraham ha accusato un problema al quadricipite della coscia sinistra e ha attirato l'attenzione della panchina del Milan chiedendo il cambio. Sergio Conceicao è stato costretto dunque a inserire il messicano Santiago Gimenez.

Nei prossimi giorni si capirà l'entità dell'infortunio e gli accertamenti medici stabiliranno i tempi di recupero per Abraham.

SI FERMA ANCHE GIMENEZ - Le brutte notizie non finiscono qui, perché la partita di Gimenez non dura neanche mezz'ora. All'80' il centravanti messicano ex Feyenoord chiede il cambio per un problema al costato sinistro, un colpo subito in un contrasto con De Gea pochi minuti prima. Anche per lui situazione da monitorare.